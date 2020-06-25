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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.06.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumunca Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 07.07.2020 tarihinde yapılacak olan sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulunun 23.06.2020 tarihli toplantısında Covid-19 önlemleri gözetilerek toplantı tarihinin Eylül ayı başında yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verildiği tarafımıza tebliğ edilmiştir.
  
Kamuya saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852883


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Cumhuriyet 2.518 2.538 1,40  
Tam 2.591 2.604 3,40  
Yarım 1.259 1.274 1,60  
Çeyrek 629 638 0,80  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,19  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,04  
B. Petrol 40,33 40,33 0,02  
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