***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumunca Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 07.07.2020 tarihinde yapılacak olan sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulunun 23.06.2020 tarihli toplantısında Covid-19 önlemleri gözetilerek toplantı tarihinin Eylül ayı başında yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verildiği tarafımıza tebliğ edilmiştir.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852883BIST