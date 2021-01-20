***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 18:14
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gebkim OSB'de yer alan taşınmazımızın, 09/02/2018 tarihinde iştirakimiz Gentaş Kimya San.Tic.A.Ş.'ye KDV hariç 5.599.720 TL bedel ile gerçekleşen satışının ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda yaptırılan değerleme raporu neticesinde oluşan 7.900.280 TL fiyat farkı ve hesaplanan 4.688.110 TL faiz tutarı ile birlikte 12 ayda taksitler halinde tahsil edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903542
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,4036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0611
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3920
18:058,9764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0810
|Açılış
|: 9,0250
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|Önceki Kapanış
|: 9,0350
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9,0885
En Düşük
8,9518
18:05444,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,53
|Açılış
|: 444,23
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3988
|7,4036
|% -0,82
|
|Euro
|8,9611
|8,9764
|% -0,89
|
|Sterlin
|10,0713
|10,1218
|% -0,74
|
|Frank
|8,2796
|8,3295
|% -1,04
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|24,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|56,36
|56,36
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
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17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP