***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGebkim OSB'de yer alan taşınmazımızın, 09/02/2018 tarihinde iştirakimiz Gentaş Kimya San.Tic.A.Ş.'ye KDV hariç 5.599.720 TL bedel ile gerçekleşen satışının ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda yaptırılan değerleme raporu neticesinde oluşan 7.900.280 TL fiyat farkı ve hesaplanan 4.688.110 TL faiz tutarı ile birlikte 12 ayda taksitler halinde tahsil edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903542BIST