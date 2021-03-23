***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu'nca Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanun 4. ve 6. Maddeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında planlanan ve bugün yapılan sözlü savunma toplantısına Şirketimiz Yetkililerince katılım sağlanmış olup, gelişmeler kamuya duyurulacaktır.Gentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919976BIST