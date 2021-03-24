***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24 / 03 / 2021 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilen ve önerilenBağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK‘ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin,1. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılacak açıklamaya eklenmesine ve şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında belirtilmesine,2. 21 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına,karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920269BIST