***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 19:05
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24 / 03 / 2021 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilen ve önerilen
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK‘ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin,
1. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılacak açıklamaya eklenmesine ve şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında belirtilmesine,
2. 21 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına,karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920269
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
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18:057,9559
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447,85
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439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9532
|7,9559
|% 0,44
|
|Euro
|9,3893
|9,4224
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,8976
|10,9522
|% 0,82
|
|Frank
|8,4364
|8,4872
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1147
|2,1253
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-7,92
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|61,77
|61,77
|-2,64
|
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