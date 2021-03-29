***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 12:41
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
2020 Yılı Faaliyet Raporumuzda bahsi geçen ve 2021 yılında devreye alınacağını öngördüğümüz Yenilenebilir Enerji üretimi ve Mengen Fabrika tesislerimizin çatılarının güneş enerjisi panelleri ile kaplanması projesinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve çalışılmaya başlanmıştır.Öngörülen teslim süresi 16-20 hafta – bedel 1.522.500 USD dir.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
GENTAŞ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921388
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|% -8,89
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|ATSYH
|4,30
|131.767
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|193,60
|727.176.629
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|GARAN
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|THYAO
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|472.699.503
|% 0,24
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|BJKAS
|7,79
|425.844.233
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|EKGYO
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|402.022.375
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|EKGYO
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|% -4,93
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|IHLGM
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|% -2,63
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|GARAN
|6,84
|511.262.757
|% -0,73
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|OSTIM
|3,08
|202.671.949
|% 3,01
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|YKBNK
|2,19
|125.414.784
|% 0,00
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|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|Altın Ons
|1.696
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|-16,56
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|Altın Gr.
|455
|455
|4,09
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|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|43,00
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|Tam
|2.999
|3.077
|40,41
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|Yarım
|1.450
|1.488
|19,55
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|Çeyrek
|727
|744
|9,77
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|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
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|64,60
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