***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 Yılı Faaliyet Raporumuzda bahsi geçen ve 2021 yılında devreye alınacağını öngördüğümüz Yenilenebilir Enerji üretimi ve Mengen Fabrika tesislerimizin çatılarının güneş enerjisi panelleri ile kaplanması projesinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve çalışılmaya başlanmıştır.Öngörülen teslim süresi 16-20 hafta – bedel 1.522.500 USD dir.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921388BIST