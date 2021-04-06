***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu'nun Resmi İnternet sitesinde yer alan duyuruya göreMDF ve Yonga Levha pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Kurum tarafından 4054 sayılı kanunun 4-6 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturmanın tamamlandığı, bu kapsamda şirketimize takdiren 2020 mali yılı sonunda gayri safi gelir tutarımız üzerinden 3.351.934,71 TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliği sonrası 60 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemelerinde Yargı Yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildiği belirtilmiştir.Resmi kararın tebliği sonrası Şirket Yönetim Kurulumuz süresi içinde tüm hukuki haklarını kullanmayı değerlendirecektir.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924024BIST