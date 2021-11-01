***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06/04/2021 Tarihli Özel Durum açıklamamızda bahsi geçen MDF ve Yonga Levha pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı kanunun 4 - 6 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında şirketimize 3.351.934,71 TL idari para ceası uygulanmasını içeren gerekçeli karar tarafımıza 28/10/2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulumuz tebliğden itibaren 60 gün içinde idari para cezası tutarının indirimden yararlanarak dörtte üçünün peşin ödenmesi veya bir yıl içinde dört taksit halinde ödenmesi ve devamında kanuni itiraz yoluna başvurma konularını değerlendirecektir.Kamuya Saygı ile duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973445BIST