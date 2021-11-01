***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 17:04
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/04/2021 Tarihli Özel Durum açıklamamızda bahsi geçen MDF ve Yonga Levha pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı kanunun 4 - 6 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında şirketimize 3.351.934,71 TL idari para ceası uygulanmasını içeren gerekçeli karar tarafımıza 28/10/2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulumuz tebliğden itibaren 60 gün içinde idari para cezası tutarının indirimden yararlanarak dörtte üçünün peşin ödenmesi veya bir yıl içinde dört taksit halinde ödenmesi ve devamında kanuni itiraz yoluna başvurma konularını değerlendirecektir.
Kamuya Saygı ile duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973445
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0607
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0552
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05548,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,30
|Açılış
|: 548,72
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5179
|9,5289
|% -0,63
|
|Euro
|11,0461
|11,0587
|% -0,50
|
|Sterlin
|12,9567
|13,0217
|% -0,93
|
|Frank
|10,4213
|10,4841
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5293
|2,5420
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|8,70
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN