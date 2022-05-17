***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 10:13
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız GBS A.Ş. nin % 22,86 oranında iştirakinin bulunduğu 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. hisselerinin tümünü, 5K A.Ş. nin diğer ortağı Burhan KAHRAMAN'a devretmesinin şartlarından olan GBS A.Ş. nin 5K A.Ş.'ne verdiği kefaletlerin kaldırılması konusuna istinaden, 01/04/2022 tarhli Özel Durum Açıklamamız ile duyurulan süre sona ermesine rağmen Halk Bankası'ndaki işlemin verilen süre içinde başlatılarak önemli bir kısmının çözülmüş ancak kalan 2.742.000 TL lik kısmı için ise sürecin halen devam etmesi üzerine Özel Durum Açıklaması yapılması gereği duyulmuş olup, süreç tamamlandığında Kamuya tekrar duyuru yapılacaktır.
Saygılarımızla
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030757
BIST
12:452.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:4515,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3235
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:4516,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,4374
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:45933,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 22,65
|Açılış
|: 933,65
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IMASM
|38,38
|60.764.256
|% 8,85
|
|ORCAY
|19,63
|184.799.553
|% 8,45
|
|EUHOL
|2,72
|20.637.810
|% 8,37
|
|IDEAS
|21,80
|15.374.243
|% 7,92
|
|GZNMI
|32,80
|3.555.061
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.151.146
|% -9,92
|
|SANKO
|12,90
|14.682.052
|% -6,59
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|YUNSA
|27,56
|16.982.811
|% -6,19
|
|THYAO
|42,76
|1.735.663.725
|% 0,09
|
|SISE
|19,70
|1.415.084.712
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,88
|821.403.053
|% -0,20
|
|EREGL
|32,00
|755.982.926
|% 1,01
|
|GARAN
|14,94
|682.848.122
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|486.517.405
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,33
|571.849.374
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,91
|647.602.854
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,75
|286.246.103
|% 1,08
|
|SISE
|19,70
|1.415.084.712
|% 2,07
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8546
|15,8646
|% 2,08
|
|Euro
|16,6485
|16,6776
|% 2,69
|
|Sterlin
|19,7281
|19,8270
|% 3,38
|
|Frank
|15,8695
|15,9650
|% 2,77
|
|Riyal
|4,2211
|4,2423
|% 2,24
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,38
|
|Altın Gr.
|934
|934
|22,81
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.303
|131,00
|
|Tam
|6.178
|6.337
|126,45
|
|Yarım
|2.986
|3.065
|61,16
|
|Çeyrek
|1.498
|1.533
|30,59
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,71
|