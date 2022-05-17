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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.05.2022 10:13
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız GBS A.Ş. nin % 22,86 oranında iştirakinin bulunduğu 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. hisselerinin tümünü, 5K A.Ş. nin diğer ortağı Burhan KAHRAMAN'a devretmesinin şartlarından olan GBS A.Ş. nin 5K A.Ş.'ne verdiği kefaletlerin kaldırılması konusuna istinaden, 01/04/2022 tarhli Özel Durum Açıklamamız ile duyurulan süre sona ermesine rağmen Halk Bankası'ndaki işlemin verilen süre içinde başlatılarak önemli bir kısmının çözülmüş ancak kalan 2.742.000 TL lik kısmı için ise sürecin halen devam etmesi üzerine  Özel Durum Açıklaması yapılması gereği duyulmuş olup, süreç tamamlandığında Kamuya tekrar duyuru yapılacaktır.
Saygılarımızla
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030757


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