***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17/05/2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edilen Bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu A.Ş.'nin % 22,86 oranında iştirakinin bulunduğu 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. hisselerinin tümünün 5K A.Ş. nin diğer ortağı Burhan KAHRAMAN'a devir şartlarından olan GBS A.Ş. nin 5K A.Ş. ne olan kefaletlerin kaldırılması konusunda Halk Bankası'ndaki kefaletlerden dolayı Sorumluluğunun bulunmadığı İlgili Bankanın GBS A.Ş' ne hitaben yazdığı 26/05/2022 tarihli yazıdan anlaşılmaktadır.Gelinen Son Durum itibarı ile GBS A.Ş.'nin 5K A.Ş.'ne herhangi bir kefaleti kalmamıştır.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032720BIST