***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 16:14
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/05/2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edilen Bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu A.Ş.'nin % 22,86 oranında iştirakinin bulunduğu 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. hisselerinin tümünün 5K A.Ş. nin diğer ortağı Burhan KAHRAMAN'a devir şartlarından olan GBS A.Ş. nin 5K A.Ş. ne olan kefaletlerin kaldırılması konusunda Halk Bankası'ndaki kefaletlerden dolayı Sorumluluğunun bulunmadığı İlgili Bankanın GBS A.Ş' ne hitaben yazdığı 26/05/2022 tarihli yazıdan anlaşılmaktadır.
Gelinen Son Durum itibarı ile GBS A.Ş.'nin 5K A.Ş.'ne herhangi bir kefaleti kalmamıştır.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN TİC A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032720
BIST
16:102.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 23,48
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.446
En Düşük
2.421
16:1016,3385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0261
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2734
16:1017,5125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0430
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
16:10969,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,32
|Açılış
|: 969,88
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler16:08
|OYYAT
|78,65
|103.709.808
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.505.182
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.781.831
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|166.850.081
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|46.251.254
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|41.540.662
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,13
|132.281.809
|% -7,57
|
|HUNER
|2,58
|47.289.809
|% -5,15
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,72
|4.221.853.343
|% 2,48
|
|SISE
|20,98
|2.166.385.436
|% -0,29
|
|KARSN
|6,30
|1.398.283.622
|% 8,25
|
|ARCLK
|79,15
|1.359.812.803
|% 6,38
|
|SAHOL
|20,30
|1.103.302.908
|% 0,89
|
|KARSN
|6,30
|1.398.283.622
|% 8,25
|
|SKBNK
|1,33
|294.800.618
|% 5,56
|
|HALKB
|5,61
|816.526.960
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,61
|373.351.192
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,71
|421.515.593
|% 1,64
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3545
|16,3661
|% 0,01
|
|Euro
|17,5121
|17,5416
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,4412
|20,5437
|% -0,37
|
|Frank
|16,9099
|17,0118
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3347
|4,3564
|% -0,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,71
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|6.472
|6.570
|1,00
|
|Tam
|6.422
|6.584
|-20,86
|
|Yarım
|3.104
|3.185
|-10,09
|
|Çeyrek
|1.557
|1.592
|-5,05
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,45
|
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