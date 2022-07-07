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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2022 09:38
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Genmar Yapı A.Ş nin % 55 oranında hissesine sahip olduğu Bağlı Ortaklığı Genmar İnş.Turizm Paz.A.Ş de hisse oranı % 100'e ulaşmıştır. İlgili şirketin sermayesi 3.500.000 TL dir. Hisse artışı 06/07/2022 – 10614 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
Kamuya duyurulur
Gentaş Dekoratif Yüzeyler San ve Tic A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042740


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Tam 6.505 6.639 31,00  
Yarım 3.184 3.246 15,00  
Çeyrek 1.595 1.623 8,00  
Gümüş.Ons 19,33 19,36 0,14  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,10  
B. Petrol 101 101 -0,13  
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