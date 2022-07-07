***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 09:38
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Genmar Yapı A.Ş nin % 55 oranında hissesine sahip olduğu Bağlı Ortaklığı Genmar İnş.Turizm Paz.A.Ş de hisse oranı % 100'e ulaşmıştır. İlgili şirketin sermayesi 3.500.000 TL dir. Hisse artışı 06/07/2022 – 10614 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
Kamuya duyurulur
Gentaş Dekoratif Yüzeyler San ve Tic A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042740
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0524
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1098
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
18:05968,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,57
|Açılış
|: 968,28
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,21
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,88
|18.163.291
|% 0,00
|
|YAPRK
|29,84
|1.310.572
|% 0,00
|
|AGESA
|20,60
|4.461.632
|% 0,00
|
|AFYON
|3,34
|10.322.756
|% 0,00
|
|AGYO
|3,77
|30.255.534
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|745.003.826
|% 0,00
|
|AKCNS
|20,70
|1.631.207
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2525
|17,2629
|% 0,28
|
|Euro
|17,6302
|17,6502
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,5521
|20,6551
|% 0,44
|
|Frank
|17,7254
|17,8322
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5851
|4,6081
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,35
|
|Altın Gr.
|969
|969
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.505
|6.639
|31,00
|
|Yarım
|3.184
|3.246
|15,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.623
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,13
|