***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Genmar Yapı A.Ş nin % 55 oranında hissesine sahip olduğu Bağlı Ortaklığı Genmar İnş.Turizm Paz.A.Ş de hisse oranı % 100'e ulaşmıştır. İlgili şirketin sermayesi 3.500.000 TL dir. Hisse artışı 06/07/2022 – 10614 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.Kamuya duyurulurGentaş Dekoratif Yüzeyler San ve Tic A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042740BIST