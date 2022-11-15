***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.12.2021 tarihli açıklamamızda belirtilen ve şirketimiz tarafından, Rekabet Kurumu'nun MDF ve Yonga Levha Pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerle ilgili 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile vermiş olduğu karar gereği kesilen idari para cezasını ihtirazi kayıtlı ödeyerek, söz konusu İdari Para Cezasının iptaline ilişkin Ankara İdare Mahkemesi'nde açılan dava şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.Buna göre istinaf yolu açık olmak üzere dava konusu olan işlemin iptaline karar verilmiş olup, ilgili karar gereği ihtirazi kayıtla ödenen 2.513.951,03-TL'nin ödeme tarihinden (17.11.2021) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Rekabet Kurumu'ndan iadesi talep edilecektir.Kamuya saygı ile duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080123BIST