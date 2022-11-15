Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2022 17:04
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16.12.2021 tarihli açıklamamızda belirtilen ve şirketimiz tarafından, Rekabet Kurumu'nun MDF ve Yonga Levha Pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerle ilgili 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile vermiş olduğu karar gereği kesilen idari para cezasını ihtirazi kayıtlı ödeyerek, söz konusu İdari Para Cezasının iptaline ilişkin Ankara İdare Mahkemesi'nde açılan dava şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.
Buna göre  istinaf yolu açık olmak üzere dava konusu olan işlemin iptaline karar verilmiş olup, ilgili karar gereği ihtirazi kayıtla ödenen 2.513.951,03-TL'nin ödeme tarihinden (17.11.2021) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Rekabet Kurumu'ndan iadesi talep edilecektir.
Kamuya saygı ile duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080123


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.655
Değişim :  1,85% |  84,38
Açılış :  4.632  
Önceki Kapanış :  4.570  
En Yüksek
4.687 En Düşük
4.535
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 101,20 356.253.788 % 10,00  
GLCVY 26,40 58.696.213 % 10,00  
KONKA 58,30 295.325.370 % 10,00  
BRLSM 22,22 159.559.728 % 10,00  
KONTR 196,00 2.082.333.048 % 9,99  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6084 18,6121 % 0,05  
Euro 19,3499 19,3565 % 0,71  
Sterlin 22,1245 22,2355 % 1,47  
Frank 19,6402 19,7585 % -0,05  
Riyal 4,9379 4,9627 % 0,07  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -2,09  
Altın Gr. 1.059 1.059 -0,60  
Cumhuriyet 7.086 7.193 72,00  
Tam 7.029 7.162 28,00  
Yarım 3.414 3.501 13,00  
Çeyrek 1.707 1.750 7,00  
Gümüş.Ons 21,69 21,71 -0,28  
Gümüş Gr. 13,01 13,02 -0,13  
B. Petrol 92,04 92,04 -1,10  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru