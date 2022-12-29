***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Alınan Karar ile kısaca:24/06/2022 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edilen Bağlı Ortaklığımız Gentaş Italy'den alınan HPL pres hattı ile tüm parçalarının ülkemize getirilerek şirketimiz Bolu Yerleşkesinde kurulum çalışmalarına geçildiği, 2023 yılında ilave kapasite artışı nedeniyle üretmekte olduğumuz bazı nitelikli ürünlerin proses ve tedarik süreçlerinin kendi bünyemizde üretilmesi için yapılan araştırmalar kapsamında Mengen Yerleşkemize 6.500 m2 kapalı alanda yüzey işleme tesisi ve yeni bir emprenye tesisi kurulmasına bina, yüzey işleme tesisi ve emprenye tesisi yatırımı için toplamda 75-80 milyon TL tahmini bütçe çerçevesinde uzun vadeli finansman kaynakları ile teşvik desteklerinin araştırılmasına, söz konusu yatırım ile ilgili olarak Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091219BIST