***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 18:02
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Alınan Karar ile kısaca:
24/06/2022 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edilen Bağlı Ortaklığımız Gentaş Italy'den alınan HPL pres hattı ile tüm parçalarının ülkemize getirilerek şirketimiz Bolu Yerleşkesinde kurulum çalışmalarına geçildiği, 2023 yılında ilave kapasite artışı nedeniyle üretmekte olduğumuz bazı nitelikli ürünlerin proses ve tedarik süreçlerinin kendi bünyemizde üretilmesi için yapılan araştırmalar kapsamında Mengen Yerleşkemize 6.500 m2 kapalı alanda yüzey işleme tesisi ve yeni bir emprenye tesisi kurulmasına bina, yüzey işleme tesisi ve emprenye tesisi yatırımı için toplamda 75-80 milyon TL tahmini bütçe çerçevesinde uzun vadeli finansman kaynakları ile teşvik desteklerinin araştırılmasına, söz konusu yatırım ile ilgili olarak Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091219
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1517
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0083
En Düşük
19,8499
18:051.093,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.093,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|13,35
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|6,55
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.373
|7.440
|50,00
|
|Yarım
|3.571
|3.636
|18,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.818
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,30
|
|B. Petrol
|83,04
|83,04
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında