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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.06.2023 17:47
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15/06/2023 - 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
'İKİTELLİ OSB MAH. KERESTECİLER 27. BLOK (SOKAK)  KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ 27. BLOK NO: 25 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL" adresinde Şube açılmasına,
Şube Ünvanının GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Şubesi olmasına,karar verilmiştir.
Karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve diğer işlemler için müracaat edilecektir.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159079


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Cumhuriyet 9.776 9.924 -78,00  
Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.763 4.877 22,00  
Çeyrek 2.381 2.438 11,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 -0,32  
Gümüş Gr. 18,11 18,12 -0,00  
B. Petrol 74,45 74,45 1,25  
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