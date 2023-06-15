***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15/06/2023 - 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile'İKİTELLİ OSB MAH. KERESTECİLER 27. BLOK (SOKAK) KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ 27. BLOK NO: 25 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL" adresinde Şube açılmasına,Şube Ünvanının GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Şubesi olmasına,karar verilmiştir.Karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve diğer işlemler için müracaat edilecektir.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159079BIST