***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/06/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15/06/2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen İstanbul Şubesinin tescili 23/06/2023 tarihinde yapılmış olup 26/06/2023 tarih - 10860 Sayılı TTSG da ilan olmuştur.Kamuya Duyurulur.GENTAŞ DEK.YÜZEYLER SAN VE TİC. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162229BIST