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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2020 15:52
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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payından 9.000.000 TL lik Bedelsiz Sermaya Artırımı hk.SPK na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 145.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 154.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 145.000.000 9.000.000,000 6,20689 GENTS, TRAGENTS91C4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 145.000.000 9.000.000,000 6,20689

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020

Ek Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 13 / 05 / 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
15 / 04 / 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 8 no'lu maddesinde görüşülen 2019 yılı karından, 1.848.182,28 TL. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 9.000.000,00.-TL.'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden
- Şirketimizin 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 145.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle, % 6,20689 oranında bedelsiz artırılarak 154.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
-Bu kapsamda, 9.000.000 TL nominal değerli 900.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
- Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuya saygı ile Duyurulur.
GENTAŞ A.Ş.Yönetim Kurulu
,
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 14 / 05 / 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 13 / 05 / 2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile, ortaklığımız 235.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde ve 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2019 yılı kar payından 9.000.000 TL bedelsiz artırılarak, 154.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili yapılan işlemde
2019 yılı kar payından sermayeye ilave edilen 9.000.000 TL'nin 13 / 05 /2020 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarılmış olduğu ve bu suretle sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tamamen ve usulüne uygun bir şekilde tamamlandığı tespit edilerek,
- Artırılan 9.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,
- Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
- Esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. numaralı maddesinin Yönetim Kurulumuzun 13 / 05 / 2020 tarihli ve 17 sayılı kararıyla kabul edilen yeni şekline uygun görüş alınması ve sermaye artırımına konu payların ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerekli diğer ilgili mercilere müracaat edilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak tadil metninin, onay tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ticaret siciline tescil ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6. Madde Tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844982


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