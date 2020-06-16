***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Karından Bedelsiz Sermaye Artırımına SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Mevcut Sermaye (TL) 145.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 154.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGENTS, TRAGENTS91C4 145.000.000 9.000.000,000 6,20689 GENTS, TRAGENTS91C4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 145.000.000 9.000.000,000 6,20689Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.06.2020Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.06.2020SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.06.2020Ödeme Tarihi 19.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 145.000.000 TL'den 154.000.000 TL'ye artırılarak ihraç edilecek 9.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2020 – 35 / 717 Tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin onaylı haline ilişkin 15.06.2020 tarihli Kurul izin yazısı şirketimizce teslim alınmıştır.15 Nisan 2020 tarihindeki Genel Kurul toplantısında onaylanan 2019 yılı kar dağıtım tablosunda, o tarihte yürürlükte olan esas sözleşmemizdeki ilgili maddenin hükmünü yerine getirmek adına Yönetim kurulu üyelerine vergi dahil toplamda 115,13 TL'lik kardan pay ayrılarak dağıtılmıştır. Ancak SPK II.19.1 sayılı Kar payı tebliğinin 5. Maddesi gereği, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılması mümkün olmadığından, ödenen bu tutarlar için Yönetim Kurulu Üyelerimizce iade işlemi yapılarak ilgili tutarlar şirket kayıtlarına geri alınacaktır.Bu sebeple 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosunda olağanüstü yedek tutarı SPK'ya göre 22.910,59 TL'den 23.025,72 TL'ye, Yasal Kayıtlara göre ise 26.115.348,15 TL'den 26.115.463,28 TL'ye ulaşacaktır.Meydana gelen söz konusu değişiklik nedeni ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında konuya istinaden gündeme madde eklenecek olup ortaklarımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.Kamuya Saygıyla duyurulur.GENTAŞ A.ŞEklenen DökümanlarEK: 1 Borsa ihraç belgesi.pdfEK: 2 Kurul Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851364BIST