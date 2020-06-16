***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.06.2020 13:40
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Karından Bedelsiz Sermaye Artırımına SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 145.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 154.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 145.000.000 9.000.000,000 6,20689 GENTS, TRAGENTS91C4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 145.000.000 9.000.000,000 6,20689
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.06.2020
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.06.2020
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.06.2020
Ödeme Tarihi 19.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 145.000.000 TL'den 154.000.000 TL'ye artırılarak ihraç edilecek 9.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2020 – 35 / 717 Tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin onaylı haline ilişkin 15.06.2020 tarihli Kurul izin yazısı şirketimizce teslim alınmıştır.
15 Nisan 2020 tarihindeki Genel Kurul toplantısında onaylanan 2019 yılı kar dağıtım tablosunda, o tarihte yürürlükte olan esas sözleşmemizdeki ilgili maddenin hükmünü yerine getirmek adına Yönetim kurulu üyelerine vergi dahil toplamda 115,13 TL'lik kardan pay ayrılarak dağıtılmıştır. Ancak SPK II.19.1 sayılı Kar payı tebliğinin 5. Maddesi gereği, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılması mümkün olmadığından, ödenen bu tutarlar için Yönetim Kurulu Üyelerimizce iade işlemi yapılarak ilgili tutarlar şirket kayıtlarına geri alınacaktır.
Bu sebeple 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosunda olağanüstü yedek tutarı SPK'ya göre 22.910,59 TL'den 23.025,72 TL'ye, Yasal Kayıtlara göre ise 26.115.348,15 TL'den 26.115.463,28 TL'ye ulaşacaktır.
Meydana gelen söz konusu değişiklik nedeni ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında konuya istinaden gündeme madde eklenecek olup ortaklarımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Kamuya Saygıyla duyurulur.
GENTAŞ A.Ş
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Kurul Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851364
BIST