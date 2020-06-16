***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Karından Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Mevcut Sermaye (TL) 145.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 154.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGENTS, TRAGENTS91C4 145.000.000 9.000.000,000 6,20689 GENTS, TRAGENTS91C4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 145.000.000 9.000.000,000 6,20689Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.06.2020Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.06.2020SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 16.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin, tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 145.000.000 TL'den 9.000.000-TL artırılarak 154.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi SPK onayına müteakip Esas sözleşmemizin 6.sermaye maddesinin yeni hali Bolu Ticaret ve Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.Kamuya Saygıyla DuyurulurGENTAŞ A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borsa ihraç belgesi.pdfEK: 2 Kurul Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851412BIST