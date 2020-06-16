Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.06.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Karından Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 145.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 154.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 145.000.000 9.000.000,000 6,20689 GENTS, TRAGENTS91C4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 145.000.000 9.000.000,000 6,20689

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.06.2020

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.06.2020
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.06.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin, tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 145.000.000 TL'den 9.000.000-TL artırılarak 154.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi SPK onayına müteakip Esas sözleşmemizin 6.sermaye maddesinin yeni hali Bolu Ticaret ve Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Kamuya Saygıyla Duyurulur
GENTAŞ A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Kurul Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851412


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.940
Değişim :  1,26% |  1.383,71
Açılış :  110.815  
Önceki Kapanış :  109.556  
En Yüksek
111.875 En Düşük
110.706
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 22,00 91.684.556 % 10,00  
ICBCT 5,83 200.635.665 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.367.440 % 10,00  
VKFYO 2,97 23.467.403 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.790.101 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5802 8,6232 % 0,08  
Frank 7,1767 7,2199 % 0,26  
Riyal 1,8180 1,8271 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 2,75  
Altın Gr. 380 380 1,47  
Cumhuriyet 2.470 2.485 1,70  
Tam 2.535 2.554 1,80  
Yarım 1.235 1.246 0,90  
Çeyrek 619 624 0,40  
Gümüş.Ons 17,47 17,51 0,11  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,04  
B. Petrol 40,98 40,98 1,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru