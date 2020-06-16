***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.06.2020 17:18
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Karından Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 145.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 154.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 145.000.000 9.000.000,000 6,20689 GENTS, TRAGENTS91C4 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 145.000.000 9.000.000,000 6,20689
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.06.2020
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.06.2020
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.06.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin, tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 145.000.000 TL'den 9.000.000-TL artırılarak 154.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi SPK onayına müteakip Esas sözleşmemizin 6.sermaye maddesinin yeni hali Bolu Ticaret ve Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Kamuya Saygıyla Duyurulur
GENTAŞ A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Kurul Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851412
BIST