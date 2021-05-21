***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ödenmiş Sermayemizin 2020 yılı Kar payından ve İç kaynaktan artırılarak 200.000.000 TL na çıkarılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Mevcut Sermaye (TL) 154.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGENTS, TRAGENTS91C4 154.000.000 1.000.000,000 0,64935 45.000.000,000 29,22077Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 154.000.000 1.000.000,000 0,64935 45.000.000,000 29,22077İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.000.000Ek AçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 21 / 05 /2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır21 / 04 / 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7 no'lu maddesinde görüşülen 2020 yılı karından 2.386.901,01 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 45.000.000.-TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden ve iş bu Yönetim kurulu toplantısında görüşülerek, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanarak 1.000.000 TL'nin daha çıkarılmış sermayesine eklenmesinin kararlaştırılması üzerine,- Şirketimizin 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, % 29,22 oranındaki 45.000.000 TL'sinin 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak artırılmasına,- Mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayenin % 0,65 oranındaki 1.000.000 TL'nin de bedelsiz olarak artırılarak, çıkarılmış sermayenin toplamda 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,- Bu kapsamda, toplamda 46.000.000 TL nominal değerli 4.600.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.Gentaş A.Ş. Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937236BIST