***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Karından ve İç kaynaktan yapılacak Sermaye artırımına SPK onayı alınmış olup İhraç belgesi ve Esas Sözleşme 6.Madde Tadil Metni onaylı hali eklidirYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Mevcut Sermaye (TL) 154.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGENTS, TRAGENTS91C4 154.000.000 1.000.000,000 0,64935 45.000.000,000 29,22077Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 154.000.000 1.000.000,000 0,64935 45.000.000,000 29,22077Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.08.2021İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.07.2021SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 05.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 04.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 21 / 05 /2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır21 / 04 / 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7 no'lu maddesinde görüşülen 2020 yılı karından 2.386.901,01 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 45.000.000.-TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden ve iş bu Yönetim kurulu toplantısında görüşülerek, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanarak 1.000.000 TL'nin daha çıkarılmış sermayesine eklenmesinin kararlaştırılması üzerine,- Şirketimizin 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, % 29,22 oranındaki 45.000.000 TL'sinin 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak artırılmasına,- Mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayenin % 0,65 oranındaki 1.000.000 TL'nin de bedelsiz olarak artırılarak, çıkarılmış sermayenin toplamda 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,- Bu kapsamda, toplamda 46.000.000 TL nominal değerli 4.600.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu ,--------------------------------------------------------------------Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24/05/2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 21/05 2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile, ortaklığımız 235.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde ve 154.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2020 yılı kar payından 45.000.000 TL, mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden de 1.000.000 TL bedelsiz artırılarak, toplamda 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili yapılan işlemde2020 yılı kar payından sermayeye ilave edilen 45.000.000 TL'nin ve mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden ilave edilen 1.000.000 TL'nin 21/ 05 /2021 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarılmış olduğu ve bu suretle sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tamamen ve usulüne uygun bir şekilde tamamlandığı tespit edilerek,- Artırılan toplamda 46.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,- Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,- Esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. numaralı maddesinin Yönetim Kurulumuzun 24 /05 / 2021 tarihli ve 19 sayılı kararıyla kabul edilen yeni şekline uygun görüş alınması ve sermaye artırımına konu payların ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer ilgili mercilere müracaat edilmesine,- Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak tadil metninin, onay tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ticaret siciline tescil ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU----------------------------------------------------------------------------------------SPK'na Başvuru tarihimiz bildirim içinde ilgili alana eklenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Gentaş İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Gentaş Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954158BIST