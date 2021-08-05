***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Sermayesinin 2020 Yılı Kar Payından ve iç kaynaktan artırılarak 200.000.000 TL'na yükseltilmesi işlemi Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde Tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Mevcut Sermaye (TL) 154.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGENTS, TRAGENTS91C4 154.000.000 1.000.000,000 0,64935 45.000.000,000 29,22077 GENTS, TRAGENTS91C4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 154.000.000 1.000.000,000 0,64935 45.000.000,000 29,22077Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.08.2021İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.07.2021SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 05.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 04.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 05.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Sermayesinin 45.000.000 TL si 2020 yılı kar payından , 1.000.000 TL si iç kaynaktan olmak üzere 46.000.000 TL artırılarak 154.000.000 TL' dan 200.000.000 TL' na artırılması işlemi Bolu TTSG de 05/08/2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954980BIST