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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2023 20:05
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ödenmiş Sermayemizin 2022 Yılı kar payından 75.757.744,90 TL karşılanarak 300.000.000,00 TL na yükseltilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 224.242.255,1
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04.05.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.
12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7 no'lu maddesinde görüşülen 75.757.744,90 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden iş bu konu Yönetim kurulu toplantısında görüşülerek
1. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak ve SPK II-18.1 Sayılı KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ‘nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası çerçevesinde 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak artırılan 75.757.744,90 TL'nin 2022 yılı SPK II -14.1 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan Mali Tablolardaki net dağıtılabilir dönem karından ve VUK esaslı Yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayeye eklenmesine,
2. Şirketimizin mevcuttaki 224.242.255,10 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine %33,783885 oranındaki 75.757.744,90 TL'nin eklenmesi ile çıkarılmış sermayenin toplamda 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
3. Bu kapsamda, toplamda 75.757.744,90 TL nominal değerli 7.575.774.490 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
4. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına,
5. Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
Karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147025


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