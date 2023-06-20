***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemimiz Tescil ve İlan edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Mevcut Sermaye (TL) 224.242.255,1Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGENTS, TRAGENTS91C4 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388 GENTS, TRAGENTS91C4 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.06.2023İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 75.757.744,9Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2023SPK Başvuru Tarihi 09.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 20.06.2023Ek AçıklamalarÇıkarılımış Sermayemizin 300.000.000 TL'na Artırım işlemii Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 20/06/2023 tarihinde tescil edilerek TTSG nin 20/06/2023 tarih - 10856 sayısında yayımlanmıştır.Kamuya Saygı İle Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160565BIST