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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.10.2020 12:22
GÜNCEL HABERLER



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 154000000 TRY 100 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879740


BIST




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BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 13,20 249.912.174 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.033.146 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.595.539 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.938.225 % 10,00  
VANGD 11,11 3.063.694 % 10,00  
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16:15 Alış Satış %  
Dolar 7,9383 7,9436 % 0,78  
Euro 9,3321 9,3383 % 0,67  
Sterlin 10,2184 10,2696 % 0,62  
Frank 8,5994 8,6512 % 0,44  
Riyal 2,1100 2,1206 % 0,69  
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16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 11,17  
Altın Gr. 484 484 5,69  
Cumhuriyet 3.201 3.250 48,00  
Tam 3.186 3.265 44,63  
Yarım 1.540 1.579 21,59  
Çeyrek 772 790 10,79  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 0,25  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 42,91 42,91 0,92  
Seans Raporu 16:15
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