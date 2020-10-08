***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2020 12:22
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 154000000 TRY 100 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879740
BIST
16:151.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:157,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0618
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9436
En Düşük
7,8628
16:159,3383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:15484,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,56
|Açılış
|: 484,12
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:15
|DYOBY
|13,20
|249.912.174
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.033.146
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.595.539
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.938.225
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.694
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.786.303
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.110.067.539
|% 1,82
|
|SISE
|6,73
|995.806.481
|% 0,60
|
|ASELS
|18,15
|911.274.011
|% -2,21
|
|TUPRS
|81,70
|878.730.677
|% 1,81
|
|TKNSA
|9,28
|591.510.246
|% -4,72
|
|PETKM
|4,48
|1.110.067.539
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,14
|242.937.826
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|233.524.016
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,68
|288.509.923
|% 0,00
|
|YGYO
|1,14
|195.218.328
|% 3,64
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9383
|7,9436
|% 0,78
|
|Euro
|9,3321
|9,3383
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,2184
|10,2696
|% 0,62
|
|Frank
|8,5994
|8,6512
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1100
|2,1206
|% 0,69
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,59
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,92
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, MGROS, TTKOM
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 32 kaybederek (% -0.32 ) 1, 049
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, TACTR, DNISI, IDGYO, KATMR, BALAT, EMNIS, KLGYO, CEOEM, FORMT
-
16:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TLMAN, TKURU, DIRIT, EGCYO, EGCYH, ROYAL, EGCEY, TUCLK, SNKRN
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16:27
DNISI, ETILR, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında