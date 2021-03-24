***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2021 19:10
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Şirket Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN 17/04/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi , Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701125) sahibi Niyazi AYDIN Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak 17.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ,
Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Efdal ALTAN 25.02.2021 tarihi Yönetim kurulu kararı ile,
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu) 24.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920274
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05441,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,94
|Açılış
|: 441,88
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9153
|7,9247
|% -0,19
|
|Euro
|9,3881
|9,4329
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,8180
|10,8723
|% -0,64
|
|Frank
|8,4382
|8,4890
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,80
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|3,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de