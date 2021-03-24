***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Diğer HususlarAçıklama Şirket Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN 17/04/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne,Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi , Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701125) sahibi Niyazi AYDIN Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak 17.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ,Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Efdal ALTAN 25.02.2021 tarihi Yönetim kurulu kararı ile,Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu) 24.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920274BIST