***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHAN KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Gentas Italy SRL Yönetim Krl Bşk,Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Krl.Bşk.Yrd.,GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yön.Krl.Üyesi,Bolu TSO Meclis Üyesi,OAİB-Mob. Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği Yön.Krl.Üyesi,TİM Genel Kurul Üyesi,ASO Meclis Üyesi,DEİK /Türkiye -İtalya iş Konsey Üyesi,TOBB Orm.Ür.Meclis Üyesi Hayır 4.37 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi Hayır -SEZAİ KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 07.05.2018 İcrada Görevli İcra Kurulu B