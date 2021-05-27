***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Diğer HususlarAçıklama Şirketimiz Yönetim Kurulu 27/04/2021 tarihli toplantısı ile Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu) ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine ,Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN' ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Edibe Efdal ALTAN ın Kurumsal Yönetim komitesine üye olarak atanmasına,Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938378BIST