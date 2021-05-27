***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.05.2021 14:25
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Yönetim Kurulu 27/04/2021 tarihli toplantısı ile Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu) ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine ,
Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN' ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,
Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Edibe Efdal ALTAN ın Kurumsal Yönetim komitesine üye olarak atanmasına,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938378
BIST
15:381.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,80
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:388,4532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:3810,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0124
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:38515,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 515,05
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:38
|YAYLA
|3,19
|24.993.815
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.855.980
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.598.849
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.525.236
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.855.241
|% -9,95
|
|DERHL
|6,02
|45.645.563
|% -8,51
|
|ISGSY
|12,49
|49.501.823
|% -8,43
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,32
|1.218.958.710
|% 2,07
|
|GARAN
|8,04
|767.335.239
|% -1,11
|
|CANTE
|8,17
|462.331.527
|% -1,80
|
|KOZAL
|124,10
|406.184.863
|% -1,12
|
|TUPRS
|98,10
|404.232.319
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,16
|353.028.421
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|285.684.333
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|767.335.239
|% -1,11
|
|THYAO
|13,32
|1.218.958.710
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,97
|212.449.096
|% -0,67
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4512
|8,4532
|% -0,03
|
|Euro
|10,3213
|10,3281
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9354
|11,9952
|% 0,26
|
|Frank
|9,3567
|9,4131
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2454
|2,2566
|% -0,11
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,59
|
|Altın Gr.
|514
|515
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.385
|3.471
|-16,96
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|-8,20
|
|Çeyrek
|821
|839
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,47
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:53ARENA
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 43.20 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 767 adet işlem
-
15:52BJKAS
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 350 adet işlem
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 87 kaybederek (% -0.87 ) 1, 232
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KAPLM, MERCN, TUCLK
-
15:51
TLMAN, ISBIR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında