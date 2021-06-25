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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.06.2021 16:25



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gentaş İtaly SRL Laminat üretim ve satışı 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı ile her türlü metal mobilya aksamı üretim ve satışı 43.000.000,00 26.961.000,00 TRY 62,70 BAĞLI ORTAKLIK
Gentaş Bolu Lam.lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş Laminat üretim ve satışı 60.000.000,00 32.190.000,00 TRY 53,65 BAĞLI ORTAKLIK
Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. Kimyevi madde üretimi ve satışı 210.000.000,00 30.450.000,00 TRY 14,50 İŞTİRAK
5K Yüzey Tekn.Orm.Ürn.Mob.San.Tic.A.Ş. Melamin kaplı levha ve UV tekn.cila kaplı dek.panel üretimi 21.000.000,00 4.800.000,00 TRY 22,86 İŞTİRAK
Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. Mobilya ve aksesuarları alım ve satımı 500.000,00 232.500,00 TRY 46,50 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944160


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CMBTN 240,30 25.635.227 % 9,98  
TKURU 224,00 9.165.763 % 9,97  
NIBAS 13,12 6.739.557 % 9,97  
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Sterlin 12,1536 12,2146 % 0,53  
Frank 9,5384 9,5958 % 0,95  
Riyal 2,3340 2,3457 % 0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 6,15  
Altın Gr. 502 503 5,50  
Cumhuriyet 3.315 3.365 13,00  
Tam 3.300 3.385 13,68  
Yarım 1.595 1.637 6,62  
Çeyrek 800 819 3,31  
Gümüş.Ons 26,09 26,13 0,18  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,10  
B. Petrol 76,12 76,12 0,56  
Seans Raporu 18:05
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