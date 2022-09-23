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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 10:06
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 224242255.1 TRY 100 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064807


BIST
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Önceki Kapanış :  3.295  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 143,60 4.335.428 % 9,95  
UNLU 7,69 14.978.594 % 7,25  
CASA 125,00 83.375 % 6,20  
KMPUR 52,70 39.129.137 % 5,99  
ULUUN 26,40 78.630.782 % 5,26  
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10:07 Alış Satış %  
Dolar 18,3974 18,4067 % 0,48  
Euro 18,0290 18,0447 % 0,02  
Sterlin 20,5420 20,6450 % -0,02  
Frank 18,7105 18,8233 % 0,26  
Riyal 4,8750 4,8994 % 0,49  
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10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.669 -2,48  
Altın Gr. 988 988 4,13  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.670 6.763 1,00  
Yarım 3.250 3.301 0,00  
Çeyrek 1.630 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 19,56 19,59 -0,06  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 0,05  
B. Petrol 89,82 89,82 -0,64  
Seans Raporu 10:07
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