***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 10:06
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 224242255.1 TRY 100 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064807
BIST
10:073.309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 14,15
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.304
10:0718,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4067
En Düşük
18,3035
10:0718,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
10:07988,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,13
|Açılış
|: 988,02
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ULUSE
|143,60
|4.335.428
|% 9,95
|
|UNLU
|7,69
|14.978.594
|% 7,25
|
|CASA
|125,00
|83.375
|% 6,20
|
|KMPUR
|52,70
|39.129.137
|% 5,99
|
|ULUUN
|26,40
|78.630.782
|% 5,26
|
|ISGYO
|10,11
|2.194.871
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|2.190.221
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|4.992.785
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|13.104.842
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,30
|405.815.484
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,74
|280.603.095
|% 1,76
|
|AKSEN
|33,80
|168.570.165
|% 3,49
|
|SISE
|27,52
|147.464.544
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,05
|106.161.380
|% 0,50
|
|ODAS
|5,78
|75.075.422
|% 2,66
|
|SAHOL
|27,74
|280.603.095
|% 1,76
|
|SEGYO
|1,32
|11.308.196
|% -1,49
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3974
|18,4067
|% 0,48
|
|Euro
|18,0290
|18,0447
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,5420
|20,6450
|% -0,02
|
|Frank
|18,7105
|18,8233
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8750
|4,8994
|% 0,49
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-2,48
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.670
|6.763
|1,00
|
|Yarım
|3.250
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|89,82
|89,82
|-0,64
|