***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.05.2023 16:25
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Beşler Mahallesi Serpek Mevkii 14841 Mengen / BOLU 0374 356 18 78 0374 356 11 60
Önder Mahallesi Taşdelen Cad. No-27 Siteler Ankara 03123530206-07-08-09 03123509917
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu, Alman WERZALİT Firması lisansı ile masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak -arkalıkları, yapı profilleri ayrıca emprenyeli kağıt, laminat üretimi ve satışıdır.
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. dir.
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Yönetim Kurulu 27/04/2023 tarihli toplantısı ile Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN' ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152376
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0395
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1159
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -13,27
|Açılış
|: 1.245,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7894
|19,7952
|% 0,19
|
|Euro
|21,3181
|21,3273
|% -0,55
|
|Sterlin
|24,5241
|24,6471
|% -0,27
|
|Frank
|21,7935
|21,9248
|% -0,47
|
|Riyal
|5,2628
|5,2892
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-24,74
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.245
|-14,22
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.451
|4.601
|16,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.294
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,91
|75,91
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem