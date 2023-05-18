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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2023 16:25
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Beşler Mahallesi Serpek Mevkii 14841 Mengen / BOLU 0374 356 18 78 0374 356 11 60
Önder Mahallesi Taşdelen Cad. No-27 Siteler Ankara 03123530206-07-08-09 03123509917

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu, Alman WERZALİT Firması lisansı ile masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak -arkalıkları, yapı profilleri ayrıca emprenyeli kağıt, laminat üretimi ve satışıdır.
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. dir.


Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Yönetim Kurulu 27/04/2023 tarihli toplantısı ile Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN' ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152376


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PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
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Çeyrek 2.218 2.294 8,00  
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