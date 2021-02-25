***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Efdal ALTAN'ın atanmasına karar vermiştir.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912928BIST