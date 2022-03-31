***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 30 / 03 / 2022 tarihinde aşağıdaki kararları almışlardır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde oluşturulan komitelerde bir yıllığına görev yapmak üzereDenetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Nilüfer ARIAK'ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mustafa ATEŞ'in, üyeliğine Nilüfer ARIAK'ın seçilmelerine,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Nilüfer ARIAK'In, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri, Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına,Karar verilmiştir.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014269BIST