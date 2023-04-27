***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2023 17:19
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.04.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde oluşturulan komitelerde bir yıllığına görev yapmak üzere
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Nilüfer ARIAK'ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mustafa ATEŞ'in, üyeliğine Nilüfer ARIAK'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Nilüfer ARIAK'In, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine, Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri, Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141909
BIST
18:054.790
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
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|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
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|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
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|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
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|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
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|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
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|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
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|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
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|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
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|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
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|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4308
|19,4364
|% 0,14
|
|Euro
|21,4250
|21,4578
|% 0,08
|
|Sterlin
|24,1666
|24,2878
|% 0,09
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|Frank
|21,6055
|21,7356
|% -0,45
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|Riyal
|5,1646
|5,1905
|% 0,06
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.063
|9.259
|-43,00
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|Yarım
|4.423
|4.527
|-15,00
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|Çeyrek
|2.218
|2.274
|-14,00
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|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|-0,02
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|B. Petrol
|77,91
|77,91
|0,19
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Seans Raporu
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17:59NETAS
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
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17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de