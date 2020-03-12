***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin SeçildiğiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarGentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12 / 03 / 2020 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II – 14 . 1) ‘ne uygun olarak hazırlanacak 2020 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 2019 yılına ait 15.04.2020 tarihinde yapılacak 48. Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827662BIST