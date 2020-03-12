***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2020 17:42
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12 / 03 / 2020 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II – 14 . 1) ‘ne uygun olarak hazırlanacak 2020 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 2019 yılına ait 15.04.2020 tarihinde yapılacak 48. Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827662
BIST
17:4793.675
En Yüksek
|Değişim
|: -7,22%
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|: 98.448
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|: 326,66
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330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.255.409
|% 20,00
|
|VKING
|3,87
|13.839.264
|% 13,82
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|PINSU
|2,63
|27.851.510
|% 10,97
|
|SELEC
|8,13
|222.475.221
|% 10,16
|
|TKNSA
|5,44
|58.389.707
|% -20,00
|
|GEREL
|1,96
|10.062.242
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.294.253
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.520.601
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.626.287
|% -20,00
|
|ASELS
|24,58
|875.082.566
|% -6,04
|
|THYAO
|8,62
|619.682.780
|% -10,30
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|GARAN
|8,77
|433.704.765
|% -8,46
|
|DEVA
|10,69
|307.179.962
|% 7,55
|
|IHLGM
|0,90
|170.042.269
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|200.396.065
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|87.532.340
|% -19,57
|
|KARSN
|1,33
|143.572.003
|% -13,64
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9214
|7,9611
|% -0,23
|
|Frank
|6,6146
|6,6545
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6727
|1,6811
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|-52,41
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,94
|-0,83
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|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
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|B. Petrol
|33,45
|33,45
|-2,34
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