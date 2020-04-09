GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

09.04.2020 09:26
GÜNCEL HABERLER



***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2020 - 3439 sayılı yazısı ekinde onayladığı hali Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu 07/04/2020-E-00053750130 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
Konu 15 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecektir. 
Saygılarımızla
GENTAŞ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836796


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:4994.419
Değişim :  1,28% |  1.193,72
Açılış :  94.275  
Önceki Kapanış :  93.225  
En Yüksek
94.780 En Düşük
93.943
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 36,74 11.543.997 % 10,00  
BRYAT 54,35 3.339.448 % 9,98  
RAYSG 4,19 7.238.993 % 9,97  
ARDYZ 16,87 23.642.762 % 9,97  
DOKTA 20,56 953.347 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3524 8,3943 % -0,05  
Frank 6,9121 6,9538 % -0,31  
Riyal 1,7874 1,7964 % -0,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.663 16,99  
Altın Gr. 360 360 2,11  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,15 15,20 0,23  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,03  
B. Petrol 34,21 34,21 1,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru