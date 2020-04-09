***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.04.2020 09:26
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2020 - 3439 sayılı yazısı ekinde onayladığı hali Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu 07/04/2020-E-00053750130 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
Konu 15 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.
Saygılarımızla
GENTAŞ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836796
BIST
13:4994.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.193,72
|Açılış
|: 94.275
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|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.543.997
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.339.448
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.238.993
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|23.642.762
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|953.347
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TIRE
|7,22
|16.350.842
|% -4,75
|
|ETYAT
|1,51
|6.292.806
|% -3,82
|
|IHEVA
|2,56
|52.134.726
|% -3,76
|
|AYCES
|17,39
|711.794
|% -3,39
|
|GARAN
|8,02
|475.530.042
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,60
|404.126.888
|% 3,17
|
|ECILC
|4,59
|397.416.559
|% 6,99
|
|ASELS
|25,16
|383.178.072
|% 0,64
|
|THYAO
|9,73
|362.897.067
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,60
|404.126.888
|% 3,17
|
|YKBNK
|1,93
|214.726.614
|% 2,12
|
|ECILC
|4,59
|397.416.559
|% 6,99
|
|TSPOR
|3,96
|254.655.578
|% 7,03
|
|IHLAS
|0,58
|36.503.167
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3524
|8,3943
|% -0,05
|
|Frank
|6,9121
|6,9538
|% -0,31
|
|Riyal
|1,7874
|1,7964
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|16,99
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,21
|34,21
|1,37
|