***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2020 - 3439 sayılı yazısı ekinde onayladığı hali Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu 07/04/2020-E-00053750130 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.Konu 15 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.SaygılarımızlaGENTAŞ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836796BIST