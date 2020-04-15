***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin tüm maddeleri hakkındaki tadil tasarısı 15/04/2020 tarihli Genel Kurul toplantısında da kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838377BIST