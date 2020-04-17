***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15/04/2020 tarihli Genel Kurl'da onaylanan Esas sözleşmemizin tüm maddelerinin tadil tasarısı Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 17/04/2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuya Saygı ile Duyurulur.GENTAŞ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839104BIST