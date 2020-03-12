***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Nisan 2020 tarihinde yapılacağı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.03.2020Genel Kurul Tarihi 15.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2020Ülke TürkiyeŞehir BOLUİlçe MENGENAdres Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen BoluGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu,2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2019 Yılı içinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,8 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ve şirket ünvanı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında yapılan tüm maddeler ile ilgili Tadil Tasarısı'nın onaylanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2019 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,18 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2019 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi19 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme tadil metni Tum maddeler 12032020.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Bakanlık ve SPK onaylı 6.Md.TM.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 2019 GK YKK imzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2019 Gk.Bilgi Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarGentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12 / 03 / 2020 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 48. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 11:00'de Şirketimizin BOLU Mengen adresindeki tesislerinde Werzalit Ürünleri Fabrikası Toplantı Salonu'nda Ek'te yer alan "Gündem" uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827649BIST