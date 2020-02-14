***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBolu Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020Açıklamalar01/01/2019-31/12/2019 Dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir tablomuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819083BIST