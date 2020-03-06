***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 Yılı İlişkili taraflar ile yapılan Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825133BIST