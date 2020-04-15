***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi Genel Kurul da Onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GENTS, TRAGENTS91C4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GENTS, TRAGENTS91C4 9.000.000 6,20689Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 12/03/2020 Tarihli Kararı ile Genel Kurul a teklif ettiği Kar dağıtım teklifi olduğu gibi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar dağ.Tb.YKK teklifi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 145.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.756.115,73Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 13.511.320 38.996.812,354. Vergiler ( - ) 2.640.112 2.033.166,795. Net Dönem Kârı 10.871.208 36.963.645,566. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.848.182,28 1.848.182,288. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.023.025,72 35.115.463,28Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 151.924,84 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.174.950,56 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.000.000 9.000.000* Nakit 0 0* Bedelsiz 9.000.000 9.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 115,13 115,13* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 115,13 115,13* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 22.910,59 26.115.348,1520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 9.000.000 99,74 0,0620689 6,20689TOPLAM 0 9.000.000 99,74 0,0620689 6,20689Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıGentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12 / 03 / 2020 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Şirketimiz 2019 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 35.115.463,28 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların ilavesi ile 9.023.025,72 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.Yönetim Kurulu olarak 15 / 04 / 2020 tarihinde toplanacak 2019 yılı Genel Kurulu'na:1.Temettü Bedelsiz9.000.000,00 TLYönetim Kurulu üyelerine (Bağımsız YK üyeleri hariçtir)115,13 TLOlağanüstü Yedekler22.910,59 TL· Şeklinde dağıtımı yapılarak yasal kayıtlarda 26.115.348,15 TL'nin, SPK kayıtlarında ise 22.910,59 TL karın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına· Bedelsiz temettünün ( % 6,2068965 ) yasal süreler içinde verilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir. Teklifimize ilişkin 2019 yılı Kar Dağıtım tablosu ektedir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838368BIST