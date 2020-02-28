***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında kanunun 45.maddesi gereğince Rekabet Kurumunca tarafımıza tebliğ edilen ek görüşe yazılı cevabımız süresi içinde kuruma teslim edilmiştirKonu ile ilgili gelişmeler Kamu ile paylaşılacaktır.GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822989BIST