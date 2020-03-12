***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun konu ile ilgili aldığı karar , Yönetim Kurulu Üyeliğine teklif edilen kişlerin özgeçmişleri , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarının bağımsızlık beyanları ektedir.Kamuya saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827657BIST