***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu, Alman WERZALİT Firması lisansı ile masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak -arkalıkları, yapı profilleri ayrıca emprenyeli kağıt, laminat üretimi ve satışıdır.Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Şirketi, BDO Denet Bağımsız denetim ve Danışmanlık A.Ş.dir.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHAN KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Gentas Italy SRL Yönetim Krl Bşk,Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Krl.Bşk.Yrd.,GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yön.Krl.Üyesi,Bolu TSO Meclis Üyesi,OAİB-Mob. Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği Yön.Krl.Üyesi,TİM Genel Kurul Üyesi,ASO Meclis Üyesi,DEİK /Türkiye -İtalya iş Konsey Üyesi,TOBB Orm.Ür.Meclis Üyesi Hayır 4.37 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi Hayır -SEZAİ KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 07.05.2018 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yardımcısı GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.,Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Genmar Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 4.79 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi Hayır -ABDURRAHMAN KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.04.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Genmar Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Kahramanlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 11.69 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi Hayır -ABDURRAHMAN KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 10.07.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genmar Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 3.12 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi Hayır -MACİT AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.04.2020 İcrada Görevli Değil - Gentaş Kimya A.Ş. Yön.Krl.Bşk.-Genel Müdür,Gebkim Vakfı YK Üyesi,Gebze V.Kimya OSB Müt.Heyeti Hayır 1.02 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi HayırMUSTAFA ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.04.2019 İcrada Görevli Değil - Sebahattin Zaim Üniversitesi Kurucu Dekanı-Öğretim Görevlisi Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752992 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim komitesi Bşk.Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiNİLÜFER ARIAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 09.05.2019 İcrada Görevli Değil - Akdan Danışmanlık A.Ş. Yönetici Ortak,(1995-Halen) Arıak Dondurulmuş Gıda Tarım A.Ş.Yönetici-ortak(2018-Halen) ,Parge Yön.Krl.Bşk.(2005-Halen),MPV Yurt Kong.İşl.A.Ş.Yön.Krl.Bşk.(2017-Halen),Parlar Vakfı YK Üyesi (1999-Halen),Ostim End.ve İşl A.Ş.YK üyesi(2019-Halen) Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762533 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıDiğer HususlarAçıklama Şirket Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701125) sahibi Niyazi AYDIN Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 17.04.2020 itibariyle üye olarak atanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839138BIST