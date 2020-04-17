***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
17.04.2020 18:38
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2020
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni Unvan
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/04/2020
Açıklamalar
15/04/2020 Tarihli Genel kurul'da onaylanan şirketimiz GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş olan Unvanının GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak değiştirlmesi kararı Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde 17/04/2020 tarihinde tescil olmuştur.
Saygılarımızla Kamuya Duyurulur.
GENTAŞ A.Ş:
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839099
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
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98.759
En Düşük
97.601
18:056,9413
En Yüksek
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|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
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|Açılış
|: 375,42
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|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6382
|8,6815
|% 0,15
|
|Frank
|7,1395
|7,1825
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8402
|1,8494
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-34,27
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.468
|-55,60
|
|Tam
|2.480
|2.543
|-53,40
|
|Yarım
|1.205
|1.236
|-27,80
|
|Çeyrek
|604
|618
|-13,90
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|0,49
|