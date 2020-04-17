***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanGENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Yeni UnvanGENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi17/04/2020Açıklamalar15/04/2020 Tarihli Genel kurul'da onaylanan şirketimiz GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş olan Unvanının GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak değiştirlmesi kararı Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde 17/04/2020 tarihinde tescil olmuştur.Saygılarımızla Kamuya Duyurulur.GENTAŞ A.Ş:http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839099BIST