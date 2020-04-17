***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.04.2020 19:30
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 17 / 04 / 2020 tarihinde Mengen Fabrika binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde oluşturulankomitelerde bir yıllığına görev yapmak üzere
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Nilüfer ARIAK'ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mustafa ATEŞ'in, üyeliğine Nilüfer ARIAK'ın seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Nilüfer ARIAK'In, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,
Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN' ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına,karar verilmiştir. GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839150
BIST
18:0598.180
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En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6394
|8,6828
|% 0,17
|
|Frank
|7,1441
|7,1871
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8419
|1,8511
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.685
|-34,14
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,82
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|-50,40
|
|Tam
|2.485
|2.548
|-48,10
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-25,20
|
|Çeyrek
|605
|619
|-12,60
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,17
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
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|B. Petrol
|28,32
|28,32
|0,50
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