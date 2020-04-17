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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

17.04.2020 19:30
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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

             Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu  17 / 04 / 2020 tarihinde Mengen Fabrika binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 
            Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde oluşturulankomitelerde bir yıllığına görev yapmak üzere  
  Denetimden Sorumlu  Komite Başkanlığına Nilüfer ARIAK'ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in  seçilmelerine, 
  Kurumsal Yönetim  Komitesi Başkanlığına Mustafa ATEŞ'in, üyeliğine Nilüfer ARIAK'ın seçilmelerine, 
  Riskin Erken  Saptanması Komitesi Başkanlığına Nilüfer ARIAK'In, üyeliğine Mustafa  ATEŞ'in seçilmelerine, 
  Şirketimiz Yeminli  Mali Müşaviri  Mahmut KUTLUCAN' ın  Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına, 
  Şirketimiz  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası  Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim  Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi  AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına,karar verilmiştir. GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839150


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