***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.09.2022 09:19
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062957
BIST
12:153.325
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -101,98
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:1518,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:1518,2714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
12:151.000,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.000,05
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:13
|DESA
|31,72
|30.360.389
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|9.106.573
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.706.324
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,91
|57.261.063
|% 8,58
|
|ISCTR
|10,17
|1.161.908.771
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.877.292
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.212.952.803
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.316.978
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|THYAO
|70,40
|2.135.170.936
|% -0,98
|
|KRDMD
|13,04
|1.994.332.520
|% -9,76
|
|ASELS
|29,52
|1.747.212.463
|% -1,60
|
|AKBNK
|14,19
|1.309.062.976
|% -9,96
|
|EREGL
|29,96
|1.279.236.290
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,34
|1.069.241.948
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,04
|1.994.332.520
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,86
|1.169.357.609
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|172.034.162
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.161.908.771
|% -10,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2501
|18,2581
|% 0,05
|
|Euro
|18,2600
|18,2674
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,0078
|21,1131
|% 0,46
|
|Frank
|18,9174
|19,0313
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8411
|4,8654
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,43
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|7,00
|
|Tam
|6.756
|6.807
|-9,00
|
|Yarım
|3.292
|3.328
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-0,10
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 15 kaybederek (% -3.37 ) 2, 957
-
12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ATSYH, EKGYO, ISCTR, HALKB, VAKBN, YKBNK, SKBNK, GARAN, AKBNK
-
12:26
RAYSG, HURGZ, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
ZPX30, KRDMB, KRDMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 74 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 181 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem