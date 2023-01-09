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***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

09.01.2023 08:58
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu


***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [GENTS]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

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Açıklamalar

 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
 Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096369


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Riyal 4,9826 5,0076 % 0,42  
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Cumhuriyet 7.623 7.739 36,00  
Tam 7.658 7.720 132,00  
Yarım 3.709 3.774 65,00  
Çeyrek 1.860 1.887 33,00  
Gümüş.Ons 23,91 23,94 0,08  
Gümüş Gr. 14,44 14,45 0,10  
B. Petrol 81,08 81,08 2,51  
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