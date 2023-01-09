***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.01.2023 08:58
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GENTS]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096369
BIST
13:195.265
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -77,15
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.177
13:1918,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,9095
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7974
En Düşük
18,6125
13:1920,0542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1408
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,1086
En Düşük
19,9153
13:191.131,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.131,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,78
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler13:19
|GSRAY
|7,48
|22.654.915
|% 10,00
|
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|14.275.066
|% 9,98
|
|KSTUR
|295,40
|371.659
|% -9,99
|
|MARTI
|4,58
|40.670.692
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|279.261.320
|% -9,82
|
|FENER
|65,45
|565.354.551
|% -9,41
|
|MANAS
|45,72
|64.725.274
|% -6,85
|
|KRDMD
|19,22
|5.571.572.104
|% -0,21
|
|THYAO
|141,20
|4.410.931.588
|% -0,91
|
|EREGL
|40,64
|4.271.105.383
|% -2,40
|
|ENKAI
|34,62
|2.978.116.512
|% 1,41
|
|ASELS
|61,40
|2.851.501.440
|% -2,38
|
|KRDMD
|19,22
|5.571.572.104
|% -0,21
|
|EKGYO
|9,15
|2.166.756.016
|% -0,76
|
|YKBNK
|10,47
|1.397.361.962
|% -2,60
|
|SKBNK
|2,88
|316.643.832
|% 0,70
|
|KATMR
|2,57
|279.261.320
|% -9,82
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7771
|18,7843
|% 0,42
|
|Euro
|20,0404
|20,0542
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,7391
|22,8532
|% 0,80
|
|Frank
|20,2359
|20,3578
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9826
|5,0076
|% 0,42
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|6,66
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|8,42
|
|Cumhuriyet
|7.623
|7.739
|36,00
|
|Tam
|7.658
|7.720
|132,00
|
|Yarım
|3.709
|3.774
|65,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,45
|0,10
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|2,51
|