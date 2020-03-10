***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2020 12:45
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825997
BIST
12:48106.387
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.862,84
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:486,1134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0334
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:486,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,0894
|Açılış
|: 6,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9370
12:48326,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -5,58
|Açılış
|: 326,23
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.756.117
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.328.481
|% 14,73
|
|GARFA
|4,56
|17.642.743
|% 12,59
|
|CRFSA
|6,53
|15.262.568
|% 11,82
|
|RAYSG
|3,54
|6.062.252
|% 11,32
|
|OYAYO
|5,62
|652.471
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|TDGYO
|1,86
|1.437.262
|% -4,62
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,82
|393.745.994
|% 4,24
|
|ASELS
|28,42
|363.247.609
|% 2,38
|
|GARAN
|9,58
|238.002.661
|% 4,36
|
|YKBNK
|2,40
|202.059.719
|% 4,80
|
|EREGL
|8,91
|107.301.525
|% 4,45
|
|YKBNK
|2,40
|202.059.719
|% 4,80
|
|ODAS
|1,92
|101.053.096
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,31
|63.833.215
|% 3,97
|
|EKGYO
|1,41
|58.227.490
|% 4,44
|
|KARSN
|1,72
|69.776.948
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9661
|8,0060
|% -0,86
|
|Frank
|6,5300
|6,5693
|% -1,23
|
|Riyal
|1,6242
|1,6323
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,94
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|-18,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-16,31
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-7,89
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|2,12
|