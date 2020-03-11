***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2020 14:00
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya Sanayi ve Tic. Paz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826926
BIST
14:17100.762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -300,49
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:176,1677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:176,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0460
|Açılış
|: 6,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9950
En Düşük
6,9390
14:17330,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,28
|Açılış
|: 330,87
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,96
|173.605.457
|% 18,92
|
|RTALB
|2,25
|34.589.558
|% 17,19
|
|DEVA
|9,69
|118.567.145
|% 16,89
|
|SELEC
|7,10
|78.517.241
|% 15,45
|
|ECZYT
|10,52
|77.868.232
|% 14,47
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,99
|213.440.060
|% -16,35
|
|OYAYO
|4,78
|612.347
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.580.174
|% -14,74
|
|MARTI
|0,66
|2.796.314
|% -13,16
|
|ASELS
|25,50
|720.480.232
|% -1,54
|
|THYAO
|9,79
|459.252.071
|% -1,81
|
|GARAN
|9,48
|264.738.289
|% 1,39
|
|TSPOR
|3,99
|213.440.060
|% -16,35
|
|GSRAY
|2,32
|188.779.978
|% -9,73
|
|IHLGM
|1,12
|112.862.145
|% -5,88
|
|CEMAS
|0,93
|92.838.354
|% -7,00
|
|ODAS
|1,59
|154.487.679
|% -7,56
|
|ADESE
|1,30
|112.860.314
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,28
|140.984.480
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9449
|7,9847
|% 0,22
|
|Frank
|6,5672
|6,6067
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6380
|1,6462
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|18,60
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.178
|2.232
|22,40
|
|Yarım
|1.052
|1.080
|10,84
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|36,35
|36,35
|-0,87
|