***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 12:18
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827422
BIST
13:4996.879
En Yüksek
|Değişim
|: -4,05%
|| -4.086,98
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:496,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:497,0110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:49328,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,62
|Açılış
|: 328,28
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|1,93
|6.188.734
|% -1,53
|
|ALKIM
|45,14
|5.718.435
|% -2,72
|
|AEFES
|19,43
|3.724.170
|% -2,85
|
|AKSA
|6,37
|2.951.846
|% -3,63
|
|ADANA
|7,49
|2.905.506
|% -4,46
|
|ALCTL
|13,09
|15.440.693
|% -19,25
|
|AKENR
|0,73
|5.807.862
|% -12,05
|
|AGYO
|1,22
|1.089.881
|% -9,63
|
|AFYON
|4,82
|7.220.977
|% -8,54
|
|ALYAG
|0,54
|110.391
|% -8,47
|
|ASELS
|25,02
|501.838.756
|% -4,36
|
|AKBNK
|6,34
|105.692.171
|% -6,35
|
|ALCTL
|13,09
|15.440.693
|% -19,25
|
|ALARK
|3,85
|13.338.989
|% -8,11
|
|ARCLK
|15,74
|12.152.653
|% -4,89
|
|ASELS
|25,02
|501.838.756
|% -4,36
|
|AKBNK
|6,34
|105.692.171
|% -6,35
|
|AKENR
|0,73
|5.807.862
|% -12,05
|
|AVGYO
|1,34
|7.403.014
|% -11,84
|
|ANACM
|2,85
|11.543.633
|% -5,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9181
|7,9578
|% -0,27
|
|Frank
|6,6139
|6,6538
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|3,27
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.166
|2.220
|-14,05
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|-6,79
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,73
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,62
|33,62
|-2,17
|